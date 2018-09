MBL pede que TSE puna Lula por ‘desobediência’ e vede propaganda que com o petista

Candidato a deputado federal e integrante do MBL, Kim Kataguiri (DEM-SP) pediu ao TSE (Tribunal Superior Eleitoral) nesta terça (4) que o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva seja punido pelo crime de desobediência do Código Eleitoral. Ele ainda demanda que o PT seja proibido de veicular qualquer propaganda eleitoral no rádio e na TV em que o petista “se coloque como –ou que aparente ser – candidato à Presidência da República”.

“Já é de amplo conhecimento que o ex-presidente Lula não é afeito ao cumprimento das leis brasileiras, sendo certo, neste momento, que tal desobediência é contumaz, beirando o escárnio, uma vez que o ex-candidato continua indiferente à decisão proferida pelo plenário do TSE.”

No recurso ao TSE, Kataguiri também afirma que Lula desafia a Justiça Eleitoral e “induz o eleitor ao erro” ao aparecer “constantemente” no horário gratuito, “transmitindo a sensação de sua candidatura”.

Na segunda (3), os ministros Carlos Horbach e Luís Felipe Salomão, do TSE, proibiram o partido de veicular a propaganda eleitoral transmitida em TV e rádio no sábado (1º) por entenderem que Lula aparece como candidato

O partido não pode mais veicular os programas apresentados no fim de semana, sob pena de multa no valor de R$ 500 mil. De acordo com a sigla, as propagandas já foram alteradas.

