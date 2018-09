Em novo vídeo para Alckmin, Temer enumera ministros do PSDB e diz que levou sigla ‘para dentro do Planalto’

O presidente Michel Temer gravou nesta quarta (5) mais dois vídeos com respostas a ataques feitos por candidatos à sua sucessão. Geraldo Alckmin (PSDB), destinatário da primeira mensagem do emedebista, será alvo de uma segunda.

“Volto a falar com você para dizer como o PSDB me ajudou no governo”, diz Temer, antes de elencar todos os ministros tucanos que nomeou. “Eu levei o PSDB para dentro do Palácio do Planalto (…). Não faça como os que falseiam, que mentem para pedir votos.”

Temer diz no novo vídeo endereçado a Alckmin que, graças ao trabalho que fizeram no governo dele, tucanos como Bruno Araújo (PSDB-PE) e Antonio Imbassahy (PSDB-BA) podem pedir votos e apoiar a candidatura presidencial do PSDB em seus estados.

Veja:

O outro alvo da artilharia é Fernando Haddad (PT), hoje vice de Lula. “Você que pode ser candidato a vice, ou a presidente, não sei bem como serão as coisas”, inicia o presidente. “Quero que você, quando me chama de ‘golpista’ (…), leia a Constituição. Quando um presidente é impedido, o vice assume.”

Temer também rebate críticas do PT à reforma trabalhista e alfineta: “É que hoje, Haddad, ninguém quer cumprir a Constituição, ninguém quer cumprir a lei. As pessoas querem fazer aquilo que você está fazendo: inventando as coisas da própria cabeça”.

Aliados do presidente dizem que ele ficou extremamente irritado com os ataques veiculados por Alckmin no horário eleitoral. As peças trazem críticas a políticas de saúde e educação, por exemplo.

