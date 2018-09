Aliados de Ciro temem peso do apoio de Lula, mas dizem que PT demorou a lançar Haddad

Tempo que pune A campanha de Ciro Gomes (PDT) admite que o impacto da indicação de um herdeiro político do ex-presidente, especialmente no Nordeste, é imensurável, mas avalia que o PT demorou a apresentar Haddad, o que poderia beneficiar o pedetista.

Pelo bolso Ciro vai continuar dedicando seu horário eleitoral ao discurso de resgate econômico do brasileiro endividado e preocupado com as finanças. Os estrategistas do PDT acham que essa é a forma mais fácil de se comunicar com o eleitor que vota em Lula por causa da memória de seu legado nessa área.

Páreo duro Para registro: o PDT avalia que o voto de Jair Bolsonaro (PSL) se cristalizou e que, hoje, há só uma vaga no segundo turno em disputa na “centro-esquerda”.

