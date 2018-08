Meirelles exalta na TV que paga a própria campanha; Wagner Moura apresenta Boulos

Males que vêm para o bem O presidenciável do MDB, Henrique Meirelles, vai explicitar na TV que paga a própria campanha e não usa o fundo eleitoral.

Veja aqui a inserção de Henrique Meirelles que estreia nesta sexta

Meu guri O ator Wagner Moura vai apresentar o candidato do PSOL, Guilherme Boulos, na TV. Ele o descreve como alguém com “coragem de enfrentar privilégios e propostas para mudar a vida do povo”.

