Na TV, Lula apresenta Haddad como ‘o mais importante ministro’ de sua gestão; veja

Inserção gravada pelo PT para o horário eleitoral na televisão simula um diálogo entre o ex-presidente Lula e Fernando Haddad, hoje vice do petista na chapa presidencial. Na gravação, Lula apresenta Haddad ao seu eleitor como “o mais importante ministro” da educação do país. Trata-se da primeira gravação de arquivo feita por ele antes de ser preso com menção explícita ao provável plano B de sua sigla.

Nas imagens, Lula e Haddad estão à frente de um fundo preto, com uma camiseta vermelha idêntica, informa Daniela Lima.

O ex-prefeito de SP abre o filme falando sobre sua experiência à frente do Ministério da Educação no governo Lula. “Fui ministro do Lula no melhor momento da história do país. Agora tenho muito orgulho de ser vice-presidente do Lula”, ele diz.

Veja a primeira inserção do PT

Em seguida, entra uma gravação de Lula, hoje preso, elogiando o possível substituto. “Eu e o Haddad, em 12 anos, fizemos mais escolas técnicas do que eles fizeram em 100 anos. Em 12 anos, colocamos mais jovens na universidade do que eles colocaram em 100 anos”, diz o ex-presidente, que emenda: “Não é a toa que o Haddad ficou sete anos no ministério e se transformou no ministro mais importante desse país”.

A peça termina com um pequeno jungle: “É o Lula, é Haddad, é o povo. É o brasil feliz de novo”.

Leia mais notas do Painel aqui.