Após reajuste, entidades de juízes vão ao STF para garantir auxílio-alimentação

Nunca é demais Assim como fizeram com o auxílio-moradia, dirigentes de associações que representam os juízes estão em romaria ao Supremo Tribunal Federal para tentar impedir que a corte acabe com o auxílio-alimentação da magistratura. Ação que trata do assunto será analisada dia 12.

Um em um O primeiro a ouvir a cantilena foi o ministro Dias Toffoli. Agora, Ricardo Lewandowski deve receber os defensores do penduricalho.

