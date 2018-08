Blogueiros do RN descobrem plágio em plano de governo de Fátima Bezerra

Copiou e colou A candidata ao governo do RN e líder das pesquisas, senadora Fátima Bezerra (PT), tornou-se alvo de forte polêmica nesta segunda (27). Blogueiros do estado foram analisar o programa registrado por ela na Justiça e encontraram trechos inteiros copiados do plano apresentado pelo governador Wellington Dias (PT-PI) em 2014. O primeiro a mencionar o caso foi o “Blog do BG”.

Copiou e colou 2 Em alguns pontos, a campanha de Bezerra esqueceu inclusive de trocar a menção aos eleitores de “piauienses” para “potiguares”.

Adeptos do intercâmbio A assessoria da candidata reconhece que o programa dela se inspirou no de Dias. “Nosso plano foi construído de forma colaborativa, a partir de 7 seminários temáticos. (…) A equipe da senadora não vê problema algum em trazer para o RN projetos e experiências que deram certo em outros lugares”, informou em nota.

