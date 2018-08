Procuradora que irritou ministros do STF acena com pedido público de desculpas

Bandeira branca A procuradora Monique Cheker, do Ministério Público Federal do Rio, prometeu fazer um pedido de desculpas público a integrantes do STF que fizeram queixa ao CNMP (Conselho Nacional do Ministério Público) após ela insinuar, no Twitter, que ministros receberiam “por fora” para ajudar “companheiros”.

Missão de paz A postagem foi relatada pela Folha em julho. Gilmar Mendes e Dias Toffoli acionaram o CNMP. Na ocasião, ela acusou o Painel e a colunista Mônica Bergamo de deturparem o texto. Depois, escalou interlocutores para sondar o STF sobre a chance de encerrar a polêmica.

Inferno são os outros Na minuta da carta pública, Cheker ainda responsabilizava a imprensa pelo episódio.

