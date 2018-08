Toffoli tenta trocar auxílio por reajuste, e juízes resistem a fim de outros penduricalhos

Vai que cola Na reunião com o presidente Michel Temer, o ministro Dias Toffoli, que assume o comando do STF no dia 13 de setembro, apresentou fórmula que, segundo ele, poderia quase zerar o impacto do reajuste do Judiciário nas contas públicas.

Elas por elas O aumento proposto pelo Supremo é de 16,38%, ou R$5,3 mil. O auxílio-moradia de juízes rende R$4.377 –livre de tributação. Segundo Toffoli, como os juízes terão que pagar imposto de renda de 27,5% sobre o reajuste, no fim, ele custaria quase o mesmo que o privilégio.

Os russos A proposta de Toffoli é, aprovada a revisão dos salários, extinguir o auxílio. Mas entidades ligadas ao Judiciário dão mostras de que não estão dispostas a abrir mão de penduricalhos. Há apreensão em torno de julgamento que Cármen Lúcia marcou para o dia 12 de setembro, seu último no comando do STF.

Apego O caso questiona o pagamento do auxílio-alimentação a magistrados, que varia de R$ 884 a R$ 1.925. Associações que representam a categoria tiveram audiência com Toffoli na quinta (23).

Para depois Com a celeuma, integrantes da corte acreditam que o assunto não será esgotado em apenas uma sessão. Apostam que, ainda que Cármen Lúcia tenha trazido o tema à tona, ele não será solucionado na gestão dela.

