Relator do pedido de registro de Lula, Barroso recebe comitiva da OEA

In loco Relator do pedido de registro de Lula na campanha presidencial, o ministro Luís Roberto Barroso, do STF e do TSE, recebeu, nesta quinta (23), comitiva da OEA (Organização dos Estados Americanos) que veio observar a eleição brasileira.

Meia palavra basta Amissão internacional é chefiada pela ex-presidente da Costa Rica Laura Chinchilla. Quem acompanhou a conversa diz que “tudo o que há de importante foi abordado”.

Disposto O resultado do Datafolha animou Lula. A quem o visitou na prisão, ele disse que se vê mais forte e reafirmou que vai até o limite para se manter na disputa.

