Vai com as outras O vice de Marina Silva (Rede), Eduardo Jorge (PV), critica um dos motes da campanha de Bolsonaro: “mais Brasil, menos Brasília”, levada ao presidenciável pelo guru Paulo Guedes.

Vai com as outras 2 A expressão constava do programa de Eduardo Jorge em 2014 e está no plano que ele montou com Marina neste ano.

