Bolsonaro afina discurso para atrair prefeitos com mote ‘menos Brasília, mais Brasil’

Fala… Bolsonaro começou a gravar vídeos para a campanha na TV. Em um dos filmes, fala diretamente a prefeitos. Com palavras de ordem, ele defende a descentralização de recursos federais.

…que te escuto “Mais Brasil e menos Brasília” e “É preciso dividir o poder com o resto do país” são motes do roteiro.

Grito de guerra 2 Bolsonaro vai dizer neste filme que o repasse de dinheiro para as prefeituras evita corrupção e gera eficiência na governança. A campanha também estuda inserir nas propagandas falas em ele se defende de acusações de misoginia e homofobia.

Uma por todas Adversários do candidato do PSL monitoraram em grupos de pesquisas qualitativas a percepção de eleitoras sobre o embate entre Bolsonaro e Marina Silva (Rede) no último debate, na RedeTV!. Elas aprovaram a atitude da ex-senadora.

A maçã de eva Segundo o Datafolha, 43% do eleitorado feminino rejeita Jair Bolsonaro. Entre os homens, ele é rechaçado como candidato por 35%.

