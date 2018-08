Com medo de traições, Alckmin decide ter estrutura própria em todos os estados

Me basto A cúpula da campanha de Geraldo Alckmin (PSDB) decidiu, diante dos sinais de que o tucano pode ser abandonado por aliados nos estados, que ele vai ter estrutura própria em todas as 27 unidades da Federação –inclusive para a distribuição de material com seu nome e partido.

De fachada A avaliação é a de que Alckmin deve buscar interação com coligados, mas manter seu nome na rua independentemente deles. Coordenadores regionais foram escalados para cobrar menções ao tucano em santinhos.

Vai, mas demora Os nomes mais próximos a Alckmin na campanha já avisam que será uma disputa de médio prazo e que a expectativa é a de que ele “empine o nariz para chegar ao segundo turno” só na etapa final da corrida. Os aliados brincam que as palavras de ordem são: sangue de gelo, fígado de aço e rivotril.

