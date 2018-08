Justiça do DF condena Joesley a pagar R$ 300 mil a Temer por danos morais

Por 3 votos a 2, desembargadores do TJDFT (Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios) condenaram o empresário Joesley Batista a pagar uma indenização de R$ 300 mil ao presidente Michel Temer (MDB), informa Thais Arbex.

O emedebista processou Joesley, principal delator da JBS, após ele conceder entrevista à revista Época, na qual acusou o presidente de chefiar “a maior e mais perigosa organização criminosa do Brasil”. Temer havia perdido na primeira instância, recorreu e agora ganhou.

A decisão foi da Terceira Turma do TJDFT, na tarde desta quarta (22). O advogado Renato Ramos, que defendeu Temer no processo, afirmou que o tribunal acatou o entendimento da defesa de que Joesley “não poderia usar a imprensa para propagar as acusações de sua delação”. Cabe recurso.

