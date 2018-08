Na TV, Haddad diz que povo não abandona Lula, e ex-presidente ignora condenações

Locutor Na prévia do primeiro programa do PT para o horário eleitoral, Haddad, hoje vice de Lula, abre a peça falando sobre o pedido de registro da candidatura do petista no TSE. Ele diz que muita gente não acreditava no ato. “Achavam que o povo ia abandoná-lo. Que nós íamos abandoná-lo. Nada disso aconteceu.”

Editado Em seguida, ao lado de militantes, Haddad brada: “Está registrado o homem!”. É a deixa para a gravação inédita de Lula, feita antes de ele ser preso. O ex-presidente prega contra políticos “que só falam em corte e só cortam dos mais pobres”. Em nenhum momento menciona as condenações.

Veja o vídeo:

Corta e cola O filme, de acordo com integrantes da legenda, é híbrido e pode ser editado para ser ir ao ar na estreia do horário eleitoral com Lula ou Haddad na cabeça de chapa.