Vida como ela é Arthur Virgílio (PSDB-AM), que se engalfinhou com Geraldo Alckmin (PSDB-SP) para tentar ser o candidato a presidente, vai coordenar a campanha do paulista no Amazonas.

Crise doméstica Em São Paulo, segundo o Datafolha, Jair Bolsonaro (PSL) está numericamente à frente de Alckmin: registra 21% contra 18% do tucano, ex-governador do estado.

