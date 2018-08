Governo estuda deslocar refugiados venezuelanos para o Sul e o Sudeste

Dispersão Na reunião desta segunda (20) para tratar da situação dos venezuelanos em Roraima, integrantes do governo disseram ter identificado locais que podem abrigar refugiados em estados do Sul e do Sudeste. As autoridades pregam agilizar o processo de deslocamento.

Dispersão 2 A avaliação é a de que essas regiões, mais ricas, poderiam incorporar os venezuelanos no mercado de trabalho com mais facilidade. O Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados auxilia na busca.

Barbárie Após os conflitos em Pacaraima (RR), autoridades locais receberam mensagens com ameaça de novos motins contra os refugiados. O mote “fora venezuelanos” foi usado como palavra de ordem.

