Defesa de Lula vai usar prazos ao limite; advogados procuram Barroso

Undécima hora Os advogados de Lula querem entregar a defesa do petista no TSE no limite do prazo, às 23h59 do dia 30. Nesta semana, eles voltam ao tribunal para reuniões individuais com os ministros.

Não custa tentar Cristiano Zanin e Valeska Martins, responsáveis pela defesa criminal de Lula, devem pedir audiência com o ministro Luís Roberto Barroso, relator do registro da candidatura presidencial do petista. Tema: o documento emitido pela ONU.

