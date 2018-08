Com Alcione, Cármen Lúcia e Raquel Dodge cantam ‘Não deixe o samba morrer’

De perfil austero e reservado, a presidente do Supremo Tribunal Federal, Cármen Lúcia, se permitiu aparecer em um momento de descontração ao lado da cantora Alcione, que participou do seminário Elas por Elas, organizado pelo CNJ (Conselho Nacional de Justiça).

Em vídeo postado nas redes sociais pela sambista, a ministra aparece ao lado da procuradora-geral da República, Raquel Dodge, e da presidente do STJ (Superior Tribunal de Justiça), Laurita Vaz, cantando o refrão da famosa canção “Não deixe o samba morrer”.

“Vai Cármen Lúcia”, provoca Alcione. A presidente do STF, então, puxa o refrão e é seguida pelas demais autoridades. Raquel Dodge também é chamada a cantar. No fim do vídeo, Alcione brinca: “Estou desempregada!”.

Veja o vídeo da presidente do STF com a cantora Alcione