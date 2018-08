Número dois do Ministério da Agricultura circula na pasta armado

Sinal dos tempos Servidores do Ministério da Agricultura se surpreenderam ao, na semana passada, perceberem que o secretário-executivo da pasta, Eumar Novacki, estava circulando armado pelos corredores do órgão.

Sinal dos tempos 2 Novacki, número dois na hierarquia do ministério, é coronel da Polícia Militar. Procurada, a assessoria da pasta confirmou que ele porta, sim, arma no ambiente de trabalho.

Sinal dos tempos 3 “Eumar Novacki é faixa preta em tae-kwon-do e coronel da PM. Ele tem o hábito de sempre andar armado, dentro ou fora das dependências da pasta.”

Linha dura O clima no órgão não é dos mais amigáveis. Recentemente, a cúpula da Agricultura decidiu cruzar dados do ponto eletrônico com os das catracas de acesso ao prédio. Queriam saber se alguém estava burlando a carga horária. Encontraram.

