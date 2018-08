MDB vai impugnar atas de ao menos três partidos da coligação de Alckmin

altou o F5 Ao menos três partidos da coligação de Geraldo Alckmin deram margens a questionamentos à coligação do tucano no TSE. Os registros que constam no tribunal mostram que PRB, Solidariedade e PR não atualizaram as atas de suas convenções.

Falta o carimbo Os documentos que essas siglas enviaram à corte informam apenas que a decisão de se aliar ao tucano foi delegada às executivas de cada partido. Esse colegiado teria que ter formalizado depois as opções pela coligação com Alckmin –o que não foi feito junto ao TSE.

Nem me fale Se o questionamento do MDB à falha formal vingar, o TSE poderá determinar que o tempo de propaganda a que essas siglas têm direito seja redistribuído entre os outros candidatos. Um revés deste tipo seria péssimo para o PSDB, que aposta no horário eleitoral para fazer a campanha de Alckmin deslanchar.

