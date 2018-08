MDB quer tirar seis partidos da coligação de Alckmin por falha em documentação

A campanha de Henrique Meirelles, candidato do MDB à Presidência, impugnou no TSE (Tribunal Superior Eleitoral) a coligação formada por Geraldo Alckmin (PSDB). Os emedebistas alegam que seis legendas deixaram de entregar documentos à corte eleitoral, o que comprometeria o registro da aliança firmada entre elas e o PSDB.

Entre os partidos que teriam falhado no processo de formalização da aliança estão alguns dos maiores parceiros de Alckmin na corrida eleitoral no que diz respeito à soma de tempo de propaganda partidária, como o PP e o PR.

No documento ao tribunal, a campanha de Meirelles lembra que o TSE divulgou determinação para que as coligações fossem registradas até o último dia 5 de agosto, o que causou correria em diversas legendas, especialmente no PT, que ainda tentava atrair partidos à candidatura de Lula/Fernando Haddad.

“Oportuno relembrar que diante de celeuma instaurada sobre o prazo de definição das coligações e a escolha dos candidatos, vices inclusive, se seria 5 ou 15 de agosto, o TSE postou matéria orientadora em seu sitio oficial no sentido de que todas as alterações de coligações deveriam ocorrer até 5 de agosto de 2018, data limite para realização das convenções partidárias”, escreveram os advogados do MDB.

A burocracia imposta pela corte é importante neste caso porque o MDB alega exatamente a existência de falhas formais na documentação entregue pelos aliados de Alckmin ao tribunal. Algumas das siglas deixaram de atualizar ata que sacramentou a decisão de adesão ao tucano e outras não mencionar todas as legendas que compõem a aliança, por exemplo.

Pela ótica do MDB, só o PSD e o PPS cumpriram todas as formalidades exigidas pela Justiça Eleitoral. Consultado na sexta-feira (17), o advogado da campanha de Alckmin, Ricardo Penteado, disse desconhecer a impugnação, mas salientou que não via nenhum vício insanável no registro da coligação tucana.

Segundo ele, caso o TSE entenda mesmo que há falha na documentação, nada impede que as siglas retifiquem sua papelada.

Leia mais notas do Painel aqui.