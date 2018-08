Comandante do MST pede audiência com Fachin, que não o recebe

Portas fechadas Coordenador do MST, João Pedro Stédile tentou agendar um encontro dos militantes que fazem greve de fome por Lula com Edson Fachin, relator da Lava Jato no Supremo. De acordo com os relatos, a chefe de gabinete do ministro afirmou que não teria como encaixar a conversa na agenda.

Tempo que não volta Stédile pediu, então, que ela dissesse a Fachin que, antes de ser nomeado para o STF, ele tinha tempo para procurar o MST e que o apoio do movimento o ajudou a chegar na corte.

Tuas mãos Os militantes, em greve de fome há 17 dias, querem um encontro com a presidente do Supremo para só então encerrar o protesto. Pretendem pedir a Cármen Lúcia que paute a discussão sobre a prisão em segunda instância. Ela não decidiu se irá até eles ou se os receberá no STF.

