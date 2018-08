PT contrata parecer de ex-ministros do TSE para defender Lula

Antepassados A defesa de Lula vai encorpar suas argumentações com pareceres dos ex-ministros do TSE Fernando e Henrique Neves. Eles foram contratados para redigir documento sobre tramitação de processos de registro de candidatura e de impugnações.

Quanto mais… A equipe que representa o ex-presidente na corte eleitoral e deve também atendê-lo no STF ganhou nesta quarta-feira (15) o reforço da advogada Maria Claudia Bucchianeri. Ela se juntará a Luiz Fernando Pereira e Fernando Neisser.

Câmera, ação O PT montou uma mega estrutura para captar imagens do ato de registro da candidatura de Lula no TSE nesta quarta (15). Equipes de filmagem ocuparam até as coberturas dos prédios de tribunais vizinhos para conseguir os melhores ângulos.

Não custa tentar Na próxima semana, o PT vai pedir ao TSE autorização para que o ex-presidente possa gravar vídeos com mensagens políticas da prisão em Curitiba.

Leia mais notícias do Painel aqui.