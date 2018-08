Por rótulo de anti-PT, Doria mira Marinho em debate; avanço de Skaf preocupa

Esse cara sou eu Uma das estratégias de João Doria (PSDB) para o primeiro debate entre candidatos ao governo de SP, na Band, nesta quinta (16), será direcionar perguntas ao rival Luiz Marinho (PT). Quer se colocar como o antipetista.

Queimou a língua A cúpula da campanha do candidato tucano em São Paulo já dá sinais claros de preocupação com a posição de Paulo Skaf (MDB) nas últimas pesquisas. Aliados de Doria que chegaram a falar em vitória no primeiro turno, admitem que se precipitaram.

