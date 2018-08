Puxa a fila Mesmo com todos os reveses desde a delação da JBS, integrantes da bancada tucana na Câmara apostam que Aécio Neves (PSDB-MG) deverá ser o deputado mais votado no partido no estado.

Reduto Nas contas dos aliados, Aécio poderia ter até 300 mil votos, colhidos especialmente em Belo Horizonte.

