Flerte da centro-direita com Ciro faz passe de Bolsonaro subir entre militares

Vai tu mesmo O flerte de partidos de centro-direita com a candidatura de Ciro Gomes (PDT) fez os militares reavaliarem o apoio a Jair Bolsonaro (PSL). Antes resistentes a uma possível vitória do deputado, alas das Forças Armadas agora avaliam que ele pode ser uma opção para barrar a volta da esquerda.

Devagar com o andor A candidatura do ex-capitão do Exército, porém, não é consenso. Ele sempre foi visto com reserva pela cúpula das Forças.

Leia mais notícias do Painel aqui.