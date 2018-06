Juízes querem impugnar no CNJ decisão que os proíbe de atacar políticos na internet

Não me calo Juízes vão reagir de maneira contundente à decisão do corregedor nacional de Justiça, João Otávio de Noronha, de vetar manifestação contra políticos e candidatos nas redes sociais. A associação de magistrados trabalhistas vai entrar com impugnação no CNJ (Conselho Nacional de Justiça).

Armas em punho Noronha se preparou para um embate. Ele levantou o que diz o manual da Associação de Magistrados Brasileiros sobre o assunto. Relatou que o documento faz vedação semelhante.

Diz o ditado… O guia da AMB afirma que o ideal é manter posição de neutralidade e recomenda o mesmo para temas como religião e futebol.

