Janaina Paschoal volta a ser sondada por aliados de Bolsonaro sobre candidatura

Grata Aliados de Jair Bolsonaro (PSL) voltaram conversar com Janaina Paschoal para convencê-la a sair candidata a deputada federal. A advogada, filiada ao PSL e uma das autoras do pedido de impeachment de Dilma Rousseff, ainda não sabe se quer disputar a eleição deste ano. Promete decidir até o fim do mês.

Pau para toda obra “Avalio sair à deputada estadual, em razão das pautas: educação e segurança pública”, diz Paschoal. “Eles [PSL] são muito solícitos, disponibilizaram praticamente todos os cargos, até o governo de São Paulo.”

