O mensageiro O presidente Michel Temer desembarcou em SP ao lado do ministro Eduardo Guardia (Fazenda) para uma conversa com um grupo de empresários. O encontro aconteceu nesta sexta (15) na casa de Rubens Ometto.

A mensagem Segundo aliados do emedebista, a iniciativa tinha a intenção de apresentar os planos do governo e tentar de apaziguar os ânimos do mercado.

