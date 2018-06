Encontro marcado A executiva do PDT decidiu lançar a candidatura de Ciro Gomes no dia 20 julho, apresentando 12 propostas como a coluna vertebral da campanha.

Nosso povo A direção do PDT também decidiu que vai priorizar alianças com os partidos que se alinhem a esses compromissos. O gesto enfatiza aceno ao PSB e PC do B.

Leia mais notícias do Painel aqui.