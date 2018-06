Após acenos a Ciro e Alckmin, DEM e PP sentam para conversar com Álvaro Dias

Na pista Após reabrir portas para Geraldo Alckmin (PSDB), DEM e PP vão conversar com Álvaro Dias, o presidenciável do Podemos. Ele será recebido nesta quinta (14) por Rodrigo Maia (DEM-RJ) e Ciro Nogueira (PP-PI).

No limite As siglas atuam para ganhar tempo. “Nosso candidato hoje é Maia, mas não vamos deixar de conversar. O único diálogo que não existe é com o PT”, disse o presidente do DEM, ACM Neto.

