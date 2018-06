Advogados vão ao CNMP contra juiz e promotor que obrigaram mulher a fazer laqueadura

Ventre livre Um grupo de advogados foi ao Conselho Nacional do Ministério Público contra o juiz Djalma Moreira Gomes Junior e o promotor Frederico Barruffini. Os dois atuaram no caso que culminou com a esterilização compulsória de uma moradora de rua de Mococa (SP).

Vente livre 2 A representação, que tem entre os signatários o ex-ministro da Justiça José Eduardo Cardozo e os criminalistas Alberto Toron, Celso Antônio Bandeira de Mello e Roberto Podval, diz que o caso, “cuja gravidade atroz dispensa qualquer digressão”, “violou direitos perpetrado e levou o Brasil ao escândalo internacional”.

