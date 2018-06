Nova licitação de publicidade do BB terá auditoria externa e câmeras de vigilância

Blindado O Banco do Brasil decidiu contratar uma empresa de auditoria externa para acompanhar o novo processo de licitação que escolherá até quatro agências para fazer sua publicidade. O contrato é de até R$ 500 milhões por 12 meses de serviço, renováveis por mais cinco anos.

Segunda chance A estatal redobrou os cuidados com a seleção após o nome da primeira colocada da concorrência anunciada no ano passado ter sido antecipado pela Folha. A reportagem levou o banco a suspender a licitação. Todo o processo será refeito agora.

Caixa forte Além da auditoria externa, o BB restringiu o número de integrantes da comissão que vai analisar as propostas das agências e ainda definiu que a sala em que os materiais serão avaliados será monitorada por câmeras.

Sarrafo alto O banco decidiu aumentar a exigência de patrimônio líquido mínimo das agências que queiram concorrer, de R$ 5 milhões para R$ 12,5 milhões. Com isso, tenta garantir que apenas empresas habilitadas ao serviço se apresentem. Entre as 50 maiores do país, boa parte se enquadra no critério.

Leia mais notícias do Painel aqui.