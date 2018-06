Desalento do eleitor é desafio maior para Alckmin e Haddad do que para Marina

Eleitor nem nem Nas simulações de segundo turno, o maior índice de resiliência do voto em branco e nulo (73%) aparece no embate entre Geraldo Alckmin (PSDB) e Fernando Haddad, visto como plano B do PT. O tucano só consegue mobilizar 14% dos eleitores inertes. O petista, 10%.

Vai tu mesmo Sem Lula, Marina Silva (Rede) é a que consegue convencer mais eleitores a desistir de votar em branco ou nulo no segundo turno. Quase um terço do grupo que não elege ninguém na primeira etapa da corrida eleitoral acaba aderindo a ela nos cenários em que a ex-senadora disputa o mata-mata eleitoral.

