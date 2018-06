Advogado de Temer assume defesa de ‘deputado da tatuagem’ na Justiça Eleitoral

De casa Advogado eleitoral de Michel Temer, Gustavo Guedes defenderá o deputado Wladimir Costa (SD-PA), aquele que tatuou o nome do presidente com henna antes da votação de denúncia na Câmara.

Vias tortas Em julho do ano passado, Costa ganhou notoriedade ao aparecer em um evento com uma tatuagem com o nome de Temer ao lado de uma bandeira do Brasil. Inicialmente, o deputado disse que o desenho era definitivo e que se tratava de uma homenagem ao presidente. Dias depois, no entanto, o parlamentar se desmentiu e contou que o desenho era temporário.

Leia mais notas do Painel aqui.