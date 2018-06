Mulher de Doria perde ação trabalhista e Justiça ordena penhora de Di Cavalcanti

Meu de direito Uma ex-funcionária de Bia Doria, mulher de João Doria, o candidato do PSDB ao governo paulista, tenta receber cerca de R$ 70 mil de um processo que ganhou na Justiça trabalhista. Cleide Jane Arco Iris Veras enviou carta ao político pedindo “encarecidamente” o pagamento do valor devido.

Meu de direito 2 “Ganhei o processo em todas as instâncias, ocorre que ele vem se arrastando”, escreveu. Cleide menciona que a Justiça determinou a penhora de um Di Cavalcanti. A mulher de Doria contesta a indenização e a venda do quadro, que diz ser do ex-prefeito. O caso está no Tribunal Superior do Trabalho.

Separação de bens O advogado de Bia Doria, Nelson Wilians, afirmou que João Doria não é parte no processo e que sua cliente “já está em tratativas com a reclamante para a quitação dos valores”.

