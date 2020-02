Férias Mesmo durante o recesso, a Câmara registrou ao menos R$ 38 mil em gastos com missões oficiais de deputados no mês de janeiro de 2020. No site da transparência da Casa, o único viajante foi Daniel Coelho (Cidadania-PE), que foi para Genebra (Suiça) por sete dias, para um encontro de direitos humanos da ONU.

A coluna Painel agora está disponível por temas. Para ler todos os assuntos abordados na edição desta sexta (7) clique abaixo:

Alvo de Maia, ministro da Educação testa força no Congresso

Depois de escândalos, MDB vai apresentar plano de compliance

Câmara gasta ao menos R$ 38 mil com viagens de deputados em janeiro

Governo prevê gastos de R$ 1,2 tri em 10 anos sem reforma administrativa

Cacique Raoni vai a Brasília entregar manifesto contra governo