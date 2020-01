PSOL na Alesp contesta na OEA atuação de Doria contra protestos em São Paulo

Bate… A bancada do PSOL na Assembleia de São Paulo vai enviar nesta quinta (23) ofício à Comissão Interamericana de Direitos Humanos, vinculada à OEA, solicitando análise da atuação da PM do governador João Doria (PSDB) em protestos.

…e volta O ofício lista as dezenas de detenções em janeiro, acusações de violência policial e a regulamentação, pelo tucano, de lei que endurece a atuação da PM em manifestações e reuniões, com possibilidade de conduzir mascarados para a delegacia. O governo do estado tem afirmado que a força só foi usada por policiais em casos de depredação do patrimônio e violência.

