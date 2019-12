Deputado busca apoios para acabar com o TST após entrevista de presidente da corte

Vai e volta O deputado Paulinho da Força (SD-SP) começou a coletar assinaturas e promete apresentar, no início de 2020, uma proposta para acabar com o Tribunal Superior do Trabalho, mas manter esse ramo do Judiciário nas instâncias inferiores.

Vai e volta 2 O parlamentar quer pegar carona no debate do Congresso sobre segunda instância e definir que recursos em causas trabalhistas sejam feitos ao STJ e STF. O gesto é reação à entrevista da presidente do TST, Maria Cristina Peduzzi, à Folha, em que ela defendeu mudanças na CLT e o trabalho aos domingos.

Vai e volta 3 Para o deputado, a ministra não foi imparcial e agiu “como representante do setor patronal”. As declarações também foram mal recebidas entre magistrados.

