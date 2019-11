Governo brasileiro estuda formas de arrancar compromisso da Argentina com abertura econômica

Muy amigo O governo brasileiro quer fazer com que a Argentina se comprometa com uma agenda de abertura econômica, oferecendo em troca gestos como o apoio à entrada dos hermanos na OCDE antes do Brasil.

Catimba Nesta circunstância, membros da ala ideológica do governo dizem estar dispostos a ampliar a integração, apesar das diferenças políticas. Mas também já elaboram um plano B, para o caso de resistência argentina.

Dança da cadeira A ideia é, para alguns produtos, recorrer a tratados consagrados pela OMC (Organização Mundial do Comércio), como um acordo multilateral que prevê zerar as tarifas de importação de bens de informática de todos os signatários.

Cereja do bolo Outra fonte de insatisfação da ala radical do governo não é bem a Argentina, mas o que chamam de “entulho político-ideológico” do Mercosul”. Destaque para o Parlasul, que reúne parlamentares dos países sócios. Nesse fórum, o PT tem papel de destaque.

