Partidos são avisados que novo marco legal deve dificultar mensagens em massa no WhatsApp na eleição municipal

Nada será como antes Em apresentação à cúpula do MDB, Mauricio Moura, do Idea Big Data, afirmou que a eleição do ano que vem terá contornos diferentes da que consagrou Jair Bolsonaro em 2018.

Via bloqueada O horário eleitoral gratuito deve influir ainda menos, cedendo mais espaço para as redes sociais. Mas o envio de mensagens em massa pelo WhatsApp se tornará um terreno pantanoso.

Via bloqueada 2 A lei de proteção de dados, que vai vedar a emissão de mensagens a quem não autorizou o uso de seu contato, entrará em vigor em agosto. Ela trará maior risco de contestação judicial.

Via bloqueada 3 “Muitas pessoas foram abordadas nas redes, na campanha, a partir de contatos obtidos em listas, sem consentimento”, explica o relator da mudança, Orlando Silva (PC do B-SP).

