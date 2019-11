Para deputados do RJ, citação de Bolsonaro tentou desviar investigação de caso Marielle

Vigiai Deputados do RJ, de esquerda e de direita, também desconfiam da chance de o depoimento do porteiro ter sido obra de grupos que tentam atrapalhar a apuração do assassinato de Marielle.

Vigiai 2 Esse grupo lembra de relatos de milicianos infiltrados tanto no Ministério Público como na Polícia Civil –e de que não é a primeira vez que informações são vazadas para desviar o foco do suspeito de ser mandante do crime, o ex-deputado Domingos Brazão.

Efeito… Responsabilizado publicamente por Bolsonaro, o governador Wilson Witzel (RJ), é visto como um que sai ferido do caso.

…colateral A aposta é a de que ele terá dificuldade repactuar a recuperação fiscal do estado. Flávio Bolsonaro foi aconselhado a falar direto com prefeitos sobre recursos federais, isolando o desafeto.

