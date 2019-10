Ala do Supremo cobra mudança de atitude da corte diante de ataques dos Bolsonaro

Deu para ti Ministros incomodados com o novo assédio ao STF publicado –e depois apagado– nas redes de Jair Bolsonaro acionaram o presidente da corte, Dias Toffoli. Uma ala do tribunal afirma que a atitude leniente com excessos da família que hoje ocupa o Planalto não é produtiva em “um sistema de responsabilidades, porque não educa”, e prega que é preciso cobrar o mandatário pelas mensagens enviadas em seu nome. Toffoli manteve posição que lhe é cara: botou panos quentes na polêmica.

O que se planta… A publicação do vídeo no qual Bolsonaro é retratado como um leão atacado por hienas, entre elas o Supremo, detonou as insatisfações. Integrantes do tribunal avisaram que não é a primeira vez que a corte é alvo da família presidencial.

…nasce O episódio em que Eduardo Bolsonaro disse que bastava um cabo e um soldado para fechar o STF foi lembrado. Ministros ressaltaram que esse discurso alimentou a narrativa de militantes bolsonaristas contra a corte.

Sujeito oculto Reservadamente, ministros atribuem a publicação a Carlos Bolsonaro. Dizem, porém, que a responsabilidade é do pai, não só sobre a conta, mas sobre o teor do que é postado nela.

Decifra-me Irritou parte do STF a nota, assinada pelo procurador-geral, Augusto Aras, nesta segunda (28), informando que finalmente o MP obteve acesso ao inquérito das fake news. A abertura ocorreu em 26 de abril e procuradores já até fizeram cópia do processo, mas Aras não citou esse dado.

Fala o que quer O Tribunal de Contas da Contas da União chamou sessão secreta entre os ministros para discutir mensagens trocadas entre o procurador de contas Julio Marcelo e o coordenador da Lava Jato, Deltan Dallagnol. A conversa foi revelada pela coluna Radar, da Veja.

Fala o que quer 2 No diálogo, Marcelo aponta suspeitas contra diversos integrantes da corte à que serve. Já é dado como certo que ele será acionado judicialmente para responder sobre as acusações que fez à Lava Jato.

Que hora Em privado, aliados do prefeito de SP, Bruno Covas, externam profunda consternação com o quadro de saúde dele. O diagnóstico de câncer pode obrigar o partido a rever os planos –Covas havia montado uma maratona de entregas para turbinar a campanha à reeleição.

Será que vai Ministros e ex-integrantes do TSE acreditam que seria muito difícil Jair Bolsonaro e seu grupo criarem um novo partido a tempo das eleições municipais. Para participar do pleito, a sigla precisaria ter o registro aprovado na corte eleitoral até abril de 2020, ou seja, em seis meses.

Será que vai 2 Bolsonaro disse que a saída para a crise com o PSL poderia ser uma nova legenda. Ministros alertam, porém, que a primeira etapa, de coleta de cerca de 500 mil assinaturas, é demorada e, caso haja questionamento, a tramitação pode se arrastar.

Reflexos O ex-ministro Gilberto Kassab levou seis meses entre o anúncio de criação do PSD e a aprovação no TSE, em 2011. Mas aliados lembram que ele iniciou muito antes a busca de apoio para fundar a legenda. De lá para cá, a lei também ficou mais rígida.

Contrata-se O posto de diretor do FMI (Fundo Monetário Internacional) representado pelo Brasil está vago desde o mês passado, quando o ex-presidente do Banco Central Alexandre Tombini mudou-se para o BIS (Banco Internacional de Compensações).

Tecla SAP Ex-chanceler, Rubens Barbosa avalia ser cedo para cravar a reviravolta da esquerda no continente após a eleição argentina. Sua leitura é a de que a insatisfação no Chile, Bolívia, Equador, Argentina e no Uruguai se deve à piora nos serviços públicos gerada pelos desequilíbrios fiscais.

Visitas à Folha A ex-presidente Dilma Rousseff visitou a Folha nesta segunda-feira (28). Estava acompanhada de Olímpio Cruz Neto, consultor em comunicação.

Evandro Gussi, presidente da Unica (União da Indústria de Cana-de-Açúcar), visitou a Folha nesta segunda (28). Estava acompanhado de Annamaria Bonanomi, relações públicas da Unica, e Daniela Trolesi Martins, assessora de imprensa.

TIROTEIO

A abertura da economia é complicada não por causa da Argentina, mas pelo protecionismo da própria indústria brasileira

Do ex-ministro e embaixador José Botafogo Gonçalves, sobre a eleição no país vizinho ameaçar a agenda econômica do Brasil