Eduardo Bolsonaro faz acenos a ala do PSL que não o apoia

Bandeira branca? Alçado ao posto de líder do PSL após queda de braço com a ala bivarista, Eduardo Bolsonaro (SP) procurou integrantes do grupo que se opôs a ele, como Nelson Barbudo (PSL-MT), acenando com um entendimento.

Deu para mim Mas quem conversa com Luciano Bivar diz que ele vê a expulsão de boa parte da bancada bolsonarista como o caminho mais curto para acabar com a crise. O dirigente fala abertamente que prefere Bolsonaro e seu grupo mais chegado fora da sigla.

Prata da casa O problema é que há entre os apoiadores de Bivar quem defenda que, por mais conflagrado que esteja o ambiente, é melhor para o partido contar com o presidente entre seus quadros.

