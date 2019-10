Moro pede encontro com PSL para traçar estratégia pró-pacote anticrime

Sigam-me os bons? Sergio Moro pediu uma reunião com a bancada do PSL para tratar de estratégias para a aprovação de seu pacote anticrime. O encontro está sendo organizado para a próxima semana.

Prepare-se Ministros do Tribunal de Contas da União receberam sinais de que a campanha publicitária do pacote anticrime de Moro não foi bem recebida no STF e no Superior Tribunal de Justiça. A expectativa é a de que o TCU imponha limites à propaganda.

Leia mais notícias do Painel aqui.