Livro de Janot vai municiar ações de Lula e outros réus contra a Lava Jato e a delação da JBS

Colaboração espontânea A distribuição irregular do rumoroso livro de Rodrigo Janot em grupos de WhatsApp provocou uma corrida de advogados e políticos às páginas da obra, que ainda não foi oficialmente lançada. Muitos já encontraram material para incrementar atos contra a Lava Jato e a delação da JBS. Integrantes do PT, por exemplo, querem anexar o capítulo 15, intitulado “O objeto de desejo chamado Lula”, à ação que o ex-presidente move na ONU contra os métodos dos investigadores que o levaram à prisão.

Marco zero Nesse trecho da obra, Janot afirma que foi pressionado por integrantes da força-tarefa da Lava Jato de Curitiba a sobrepor investigações contra Lula à de outros alvos da operação para dar força à denúncia do caso tríplex, aquela que ficou famosa pela apresentação de Powerpoint feita por Deltan Dallagnol.

Tu o dizes Um dos conselheiros jurídicos de Lula diz que o relato é um exemplo cristalino da “obsessão da Lava Jato por Lula”. Segundo ele, basta traduzir o capítulo para o inglês e enviar à ONU com a indicação: “Veja o que diz o próprio procurador-geral da República dos fatos da época, agora, em livro de memórias”.

Munição pro inimigo Advogados de delatados pela JBS também reviraram o livro de Janot. Eles já descobriram, por exemplo, que o ex-procurador-geral admite, na obra, ter recebido as gravações feitas por Joesley Batista para conseguir o acordo de delação antes do que consta em documento oficial.

Ato falho A PGR registrou ter recebido áudios feitos por Batista no dia 7 de abril de 2017, segundo consta do termo de pré-acordo de colaboração premiada. Mas, no capítulo 17 de seu livro, Janot narra um cronograma diferente.

Ato falho 2 O ex-procurador conta que, logo após ouvir as gravações, foi ao Supremo e disse a Edson Fachin, o relator da Lava Jato, o que tinha em mãos. Mais: ele descreve que deixou com o ministro uma cópia das conversas que tinha até então.

Ato falho 3 Um ou dois dias depois disso, escreve Janot no livro, ele teria voltado a Fachin para dizer que seria necessário deflagrar ações controladas, em parceria com a PF, e que precisaria do aval do STF. Só então, registra, o pré-acordo de colaboração foi firmado.

Gratuita Pelo conteúdo, o livro tem sido chamado por juízes de “delação premiada”.

Termômetro Dirigentes de entidades de classe dizem que, hoje, o clima na magistratura é favorável à paralisação nacional de juízes estaduais num protesto contra a lei que pune o abuso de autoridade. A proposta de greve será analisada esta semana.

Termômetro 2 Entre os juízes federais, haveria maior divisão. Há, porém, disposição da categoria de montar um calendário de atos para pressionar o Supremo a derrubar itens do texto até janeiro, quando ele começa a vigorar.

Precoce Desde já, porém, pipocam nas redes registros de sentenças de juízes que teriam deixado de determinar medidas por “medo” da nova norma. Os relatos despertaram suspeitas de que há uma ação orquestrada para mobilizar a população contra a lei que ainda nem entrou em vigor.

Pode vir quente Deputados e senadores já preparam discurso para fazer o enfrentamento político do tema. Dizem que os acusados de abuso serão julgados por magistrados —e que se os juízes não confiam na própria classe, há pouco o que fazer. O fato de o Judiciário ter salários gordos também será usado para criticar uma eventual greve.

Deixa comigo Confiante, Joice Hasselmann (PSL-SP) ampliou os argumentos para defender sua candidatura à prefeitura de São Paulo. A deputada enfrenta resistência de parte do partido, que não a quer na eleição do ano que vem.

Deixa comigo 2 “Não posso permitir que uma birra de meia dúzia de gatos pingados jogue a Prefeitura de SP nas mãos da esquerda. Se a esquerda vencer na maior cidade do país, certamente haverá a pavimentação para que ela volte ao cenário nacional”, diz.

Chapéu alheio Bolsonaro alardeou a “criação do Rota 2030” como feito de seu governo e revoltou integrantes da gestão anterior, que aprovou a proposta no Congresso.

TIROTEIO

Na ONU, Witzel é o denunciado que agora busca cortina de fumaça para não responder às ações criminosas na Segurança

Do deputado Glauber Braga (PSOL-RJ), após o governador do Rio falar em genocídio e anunciar que iria ao órgão para fechar fronteiras