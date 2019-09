Aras muda atribuições na cúpula da PGR

Dividir para reinar O procurador-geral da República, Augusto Aras, vai alterar atribuições da cúpula da PGR. O vice-procurador-geral, que nos mandatos de Rodrigo Janot e Raquel Dodge despachava no Superior Tribunal de Justiça, vai passar a atuar em processos no Supremo.

Para você A mudança foi vista como um fortalecimento de José Bonifácio de Andrada, que vai desempenhar tal função e agora pode atuar em casos da Lava Jato no STF.

Tudo que vai… Aras deve ter em sua equipe mais um procurador que trabalhou com Raquel Dodge. Pablo Barreto foi sondado para reassumir a Secretaria de Perícia, Pesquisa e Análise. Ele deixou o time da antecessora do novo procurador-geral quando ela entrou na Justiça contra a fundação da Lava Jato bancada com dinheiro da Petrobras.

