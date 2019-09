Antes de sabatina, Fiesp envia ofício com apoio à indicação de Aras ao Senado

A Fiesp (Federação das Indústrias de São Paulo) encaminhou ao senador Eduardo Braga (MDB-AM) um ofício em apoio à indicação de Augusto Aras para a cúpula da Procuradoria-Geral da República. Braga é o relator da indicação de Aras no Senado.

No documento, assinado pelo presidente da entidade, Paulo Skaf, Aras é descrito como nome dotado de “vasta experiência, trajetória irretocável e muitas virtudes para liderar a sua respeitável instituição”.

“A Fiesp tem plena confiança de que o Senado Federal, no exercício democrático de seu papel constitucional, saberá reconhecer tais qualidades no momento da apreciação e confirmação do nome do indicado”.

Aras foi escolhido pelo presidente Jair Bolsonaro para suceder Raquel Dodge.

Por não ter participado de eleição interna, seu nome causou forte reação de setores do Ministério Público Federal. Desde a última semana, porém, ele vem recebendo declarações de apoio importantes.

Leia mais notas do Painel aqui.