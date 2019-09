Cid e Ciro Gomes admitem abrir espaço nas eleições municipais do CE em nome de aliança da esquerda

A parte… A ideia de promover uma aliança das esquerdas para derrotar Bolsonaro na eleição de 2022 segue viva no PDT, que pretende sinalizar sua disposição de serenar os ânimos com o PT na montagem de palanques municipais da eleição do ano que vem.

…que me cabe Cid e Ciro Gomes, que dão as cartas em Fortaleza, admitem ceder espaço a outra sigla no reduto “em nome de um objetivo maior”.

